foto LaPresse

17:08

- "Quando dicevamo 'votiamo il Pd alle elezioni del 2008' nessuno ci prendeva in giro, c'era l'idea di fare qualcosa di cool. Dobbiamo dare alla comunità degli elettori del Pd l'immagine che non siamo in terapia di gruppo ma persone consapevoli con l'orgoglio di esserci". Lo ha detto Matteo Renzi, aggiungendo: "Io non voglio che il Pd abbia quella connotazione per cui votare Pd sembra... 'a, poveretto cosa hai fatto da piccolo?'".