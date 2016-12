foto Ansa Correlati Schifani: "Su Berlusconi il Pd cerca la rottura"

"Se c'è il governo delle larghe intese è colpa nostra". Parola del sindaco di Firenze, Matteo Renzi, che spiega come il Pd, in campagna elettorale, abbia "disquisito di tacchini e giaguari". Ora, però, bisogna fare "una legge elettorale degna di questo nome". E sulla sua candidatura al ruolo di segretario del Pd, spiega di non essere "né una superstar né un punto di riferimento. Anzi, il fatto che io sia candidato dice quanto siamo messi male".

"A Letta - spiega poi - dico la stessa cosa del primo giorno: se fa le cose per bene sono il primo a festeggiare, ma se rinvia, rinvia, rinvia, dico: ragazzi, portate a casa qualcosa". Perché "il governo è in carica da aprile, e noi ci aspettiamo che si occupi di cose concrete e non stia dietro a ricatti e minacce. Faccia le cose che ha promesso di fare come la legge elettorale".



Il sindaco sottolinea quindi come "tutte le volte che ho aperto bocca su Enrico il giorno dopo sono arrivate critiche. Questo gioco è letale per il Pd, non nel rapporto Letta-Renzi ma in generale. Se cambiamo linea, la prima cosa che rottamiamo sono le correnti. Lo dico agli stessi renziani: guarite, è una malattia".



In merito a una possibile crisi di governo e alle elezioni anticipate, invece, Renzi non sembra aver timore: "Se andiamo alle elezioni, li asfalteremo". Per questo motivo, il sindaco di Firenze è convinto che "Berlusconi non farà cadere il governo perché al centrodestra conviene restare dove sta e ha paura delle elezioni. Al massimo chiederà ai suoi ministri di dimettersi per poi riconfermarli". Inoltre, l'ipotesi di salvare il leader del Pdl "non esiste. Se anche qualche furbastro ci provasse, ma non credo, Berlusconi ha una condanna definitiva con l'interdizione".