foto Ap/Lapresse

17:30

- "Berlusconi dovrebbe chiedere i tempi di difesa, difendendosi come Enzo Tortora e non come Toni Negri, e annunciare che sarà dimissionario da senatore". Il consiglio arriva dal leader radicale, Marco Pannella, che si rivolge poi direttamente al leader Pdl: "Sei il primo collaboratore di quella infame giustizia di cui ti lamenti". Citando il caso Esposito, quindi Pannella sottolinea come "l'accanimento giudiziario è manifesto".