foto Ansa

16:43

- "Nel segreto dell'urna tutto può succedere. I pdmenoellini hanno fucilato Prodi dietro a una tendina e sono pronti a ripetere le gesta in ogni momento per salvare il loro caro leader Berlusconi". E' l'accusa lanciata da Beppe Grillo in merito all'ipotesi di cambiamento del regolamento per chiedere il voto segreto della Giunta di Palazzo Madama sulla decadenza da senatore del leader del Pdl.