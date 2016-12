foto Ansa

- "La proposta di un voto palese sulla decadenza di Berlusconi è un po' ridicola". Lo ha detto il ministro per le Riforme, Gaetano Quagliariello, commentando l'imminente votazione in Giunta del Senato. "Fare un regolamento ad personam per il caso Berlusconi dice quanta serenità si è messa nella vicenda. Cambiare il regolamento porterebbe ad allungare i tempi e quindi sono due cose anche in contraddizione tra di loro", ha aggiunto.