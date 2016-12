foto LaPresse

- "Mi fa male vedere che, a sei mesi dalla campagna elettorale, la nuova legge elettorale ancora non c'è. Io non voglio prendere in giro gli italiani". Sono parole del presidente della Camera Laura Boldrini, intervenuta ad Acciaroli di Pollica (Salerno) in occasione di una manifestazione. L'evento era in memoria del sindaco Angelo Vassallo, ucciso tre anni fa.