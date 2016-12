foto LaPresse

19:42

- "Non credo che il centrodestra lascerà il governo". La pensa così Matteo Renzi, interpellato a Torino sul voto della Giunta sulla decadenza di Berlusconi. "La mia opinione è che il governo non salterà per il semplice motivo che al centrodestra conviene stare in maggioranza". E sul Congresso Pd: "Quando si farà? Chiedetelo a Epifani. Io mi tengo libere un po' di domeniche, non si sa mai".