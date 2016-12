Decadenza di Berlusconi, Grasso: voto segreto "Così dicono i regolamenti del Senato"

foto Ansa Correlati Letta: "Se il governo cade l'Imu andrà pagata e la Legge di stabilità la scriverà Bruxelles

Alfano: "E' il Pd, e non il Pdl, a mettere a rischio il governo" 20:01 - Niente voto palese alla Giunta del Senato sul caso Berlusconi. Il presidente del Senato Pietro Grasso dice che l'opzione, richiesta da M5S, Lega e Pd, "non è prevista. Quando si vota per una persona, il voto è segreto. Si applicheranno i regolamenti". E sulla discussione il segretario del Partito democratico Guglielmo Epifani dice: "L'importante è votare secondo la legge e secondo coscienza". - Niente voto palese alla Giunta del Senato sul caso Berlusconi. Il presidente del Senato Pietro Grasso dice che l'opzione, richiesta da M5S, Lega e Pd, "non è prevista. Quando si vota per una persona, il voto è segreto. Si applicheranno i regolamenti". E sulla discussione il segretario del Partito democratico Guglielmo Epifani dice: "L'importante è votare secondo la legge e secondo coscienza".

Epifani poi aggiunge che sulla questione "deciderà chi deve decidere".



Il presidente del Senato, commentando il dibattito sulla decadenza di Silvio Berlusconi, continua spiegando che "finora mi pareva che si fosse raggiunta una concordia" tra le forze politiche. "Ma se ogni giorno qualcuno accende il fuoco, tocca sempre a me fare il pompiere...?".



E ancora, conclude precisando che "noi siamo aperti a qualsiasi possibilità: normalmente sono le forze politiche, l'accordo fra forze politiche, a stabilire come andare avanti", pur ribadendo che il regolamento prevede, in questi casi, il voto segreto.



Schifani: "No a blitz sul voto segreto" - Anche Renato Schifani dice no al voto palese: "Nessuno avalli blitz per modificare il regolamento sul voto segreto. Dopo l'anomala velocità dell'attività della Giunta, questo sarebbe l'ennesimo comportamento inaccettabile in una vicenda che sta assumendo i contorni di una vera e propria provocazione. Il Pdl farà da argine a qualsiasi forzatura di regole".