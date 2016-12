foto Ansa

17:57

- "Se sosterrò un candidato al Congresso Pd? No, non sosterrò nessuno". Lo assicura Enrico Letta, spiegando: "E' meglio per tutti se io mi concentro sul lavoro del governo". Poi, interpellato sulle dichiarazioni di Renzi, che lo ha definito "un uomo attaccato alla sedia", replica: "Quelle parole non mi hanno offeso. Le polemiche tirate fuori dalla stampa non esistono. E comunque non esiste un problema che si chiama Matteo Renzi".