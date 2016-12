foto Ansa

17:25

- La decisione alla Giunta per le immunità in Senato, che si riunisce mercoledì per votare sul caso Berlusconi, "non metterà in crisi il governo". Ne è certo Enrico Letta che, intervenendo alla festa Udc a Chianciano, assicura: "Non ci saranno conseguenze a dispetto del giudizio della Giunta. la mia previsione è che non c'è nulla che metta in crisi il governo".