Berlusconi, anche la Lega vuole il voto palese

foto LaPresse 13:59 - Dopo il M5S, anche la Lega "chiederà la votazione palese quando arriverà in Aula al Senato il voto sulla decadenza di Berlusconi". Lo ha annunciato il capogruppo a Palazzo Madama, Massimo Bitonci. "Riteniamo - ha detto - che ogni partito debba assumersi le proprie responsabilità senza sotterfugi". Richiesta che arriva anche dal senatore del Pd, Nicola Latorre: "Si voti con voto palese, bisogna avere il coraggio delle proprie posizioni".

Dai banchi dell'Udc, anche Pier Ferdinando Casini chiede trasparenza: "Il regolamento del Senato è inequivocabile e prevede voto segreto. Sotto il profilo personale mi augurerei la trasparenza di un voto palese perché è giusto che in quella sede ciascuno si assuma la propria responsabilità, in Senato, davanti agli italiani". E Latorre aggiunge. "Un voto palese è ancor più importante in un passaggio così delicato. Sono assolutamente tranquillo, il Pd è compatto su questo".



Mauro: "Pd e Pdl si assumano la responsabilità di questa farsa" - Duro il commento del ministro della Difesa, Mario Mauro. "Intorno alla decadenza di Berlusconi si sta facendo una farsa. Se il Pdl e il Pd non vogliono più il governo Letta, se ne assumano la responsabilità di fronte a famiglie e imprese".



Stefano: "Nessuna fretta, rispetteremo la legge" - "Mercoledì è una giornata nella quale proseguiremo un procedimento avviato già da qualche settimana: credo che non sia necessario spingere sull'acceleratore in una procedura fine a se stessa ma che sia necessario assumerci la responsabilità di essere rigorosi, seri e nel rispetto della legge". Lo ha detto il presidente della Giunta delle elezioni del Senato, Dario Stefano.