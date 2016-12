Renzi al premier: "Fare le cose senza rinvii"

Il sindaco, secondo il suo stile, è andato all'attacco su vari argomenti: "Il Paese ha bisogno di una rivoluzione, non di una scossettina", ha continuato sempre riferendosi all'operato del governo, "è inaccettabile che la Spagna ci abbia superato in termini di spread''. Renzi ritiene comunque che "il governo vada avanti'' aggiungendo che ''tutto sommato se le cose le fa per bene, davvero, bisogna continuare a dare una mano''. Ma il Pd è invitato "a svegliarsi e fare un paio di proposte, come una legge elettorale degna di questo nome''. E ancora sul suo partito: "Il mio Pd ideale non ha paura di un leader, perché sa che è un 'noi' che vince". Voglio un partito senza correnti. Non lasciate che il vostro impegno politico si definisca con il cognome di un altro. Siate 'voistessiani' "." - "Molta gente si vergogna di aver votato M5S". Matteo Renzi ne ha avute anche per Grillo e i grillini: "Ogni volta che potevano cambiare la storia - ha detto quelli del Movimento 5 Stelle erano sul tetto".