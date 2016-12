foto Dal Web Correlati Dl Fare, tagli agli stipendi dei manager pubblici 16:19 - Arriva l'anagrafe dei benzinai. I distributori dovranno comunicare i loro dati per dimostrare il rispetto delle norme di sicurezza. Chi non le rispetta sarà costretto a chiudere. E' quanto prevede la bozza del decreto legge Fare 2. L'obiettivo è di eliminare nell'arco di due anni 5mila impianti inefficienti, accrescendo la concorrenza e azzerando il gap di prezzo con l'Unione europea. - Arriva l'anagrafe dei benzinai. I distributori dovranno comunicare i loro dati per dimostrare il rispetto delle norme di sicurezza. Chi non le rispetta sarà costretto a chiudere. E' quanto prevede la bozza del decreto legge Fare 2. L'obiettivo è di eliminare nell'arco di due anni 5mila impianti inefficienti, accrescendo la concorrenza e azzerando il gap di prezzo con l'Unione europea.

Dilazione tasse a imprese con crediti verso P.a. - La bozza del dl Fare 2 prevede inoltre che le imprese potranno avere una dilazione nel pagamento delle tasse se hanno crediti certificati verso la Pubblica amministrazione. E ancora: a partire dal 2014 sale da 700mila euro a 1 milione la soglia di compensazione fra debiti e crediti fiscali. Soglia che viene ulteriormente elevata a 2 milioni nel caso di società con bilanci certificati e a 4 milioni nel caso di società quotate.



Fiscalità agevolata per finanziamenti - I canali di finanziamento per le aziende, soprattutto le piccole medie imprese, verranno agevolati sotto il profilo fiscale. Prevista l'eliminazione di alcuni "balzelli" legati all'accensione di garanzie di varia natura sui contratti di finanziamento a medio e lungo termine, nonché l'applicazione della ritenuta del 20% sugli interessi e altri proventi corrisposti ai fondi mobiliari chiusi. L'Abi intanto propone, nell'ambito del dl Imu, prestiti ipotecari garantiti a over 65.



Incentivi per Sulcis, oneri in bolletta - La bozza del dl Fare 2 stabilisce poi che la Sardegna potrà indire una gara per la realizzazione di una centrale a carbone pulito con stoccaggio di CO2 nel Sulcis e al vincitore sarà concesso un incentivo per 20 anni pari a 30 euro a MWh. Gli oneri sono a carico del sistema elettrico "tramite prelievo in tariffa".



Stop nullità contratti compravendite case - Via la norma che prevede la nullità dei contratti di vendita, trasferimento a titolo gratuito o locazione di immobili ai quali non sia allegato l'attestato di prestazione energetica. Con la bozza del decreto viene introdotto "in sostituzione un sistema di sanzioni amministrative".



Pmi, voucher 10mila euro per digitalizzazione - Per favorire la digitalizzazione e l'ammodernamento tecnologico, le piccole e medie imprese potranno accedere a finanziamenti a fondo perduto tramite voucher di 10mila euro per l'acquisto di software, hardware o per la connessione a banda larga o ultralarga. Si legge ancora nella bozza del dl Fare 2 in cui si precisa che le risorse saranno stanziate nell'ambito dei fondi strutturali Ue.



Credito imposta per internazionalizzazione - Vengono disposti incentivi per le Pmi che inseriscono in azienda "una figura professionale con almeno un anno di esperienza lavorativa nel campo del commercio internazionale". Il tutto per favorire l'internazionalizzazione del Paese. Il contributo arriverà sotto forma di credito d'imposta del 35% del costo aziendale annuo sostenuto per un periodo non superiore a 36 mesi anche non consecutivi.