foto Ansa

20:43

- "In un qualsiasi Paese dove un leader politico viene condannato, con sentenza definitiva, la partita è finita. Game over". Lo ha affermato Matteo Renzi, che ha aggiunto: "In Italia invece alcuni la ritengono una sentenza ingiusta, altri pensano che sia sacrosanta". Su Enrico Letta ha poi detto: "Non deve avere paura. Governi. Si preoccupi di tagliare il cuneo fiscale e di intervenire sulle cose da fare".