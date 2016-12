Il Comitato scientifico boccia il metodo Stamina

foto Ansa Correlati Stamina, Vannoni consegna il protocollo all'Iss 11:10 - Il metodo Stamina messo a punto dal presidente della Stamina Foundation, Davide Vannoni, non convince gli esperti nominati del ministero della Salute che lo hanno bocciato. Il comitato scientifico ha infatti consegnato parere negativo sul procedimento medico che utilizza cellule staminali. Il metodo per gli esperti non avrebbe consistenza scientifica. Ora il rapporto sarà vagliato dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. - Il metodo Stamina messo a punto dal presidente della Stamina Foundation, Davide Vannoni, non convince gli esperti nominati del ministero della Salute che lo hanno bocciato. Il comitato scientifico ha infatti consegnato parere negativo sul procedimento medico che utilizza cellule staminali. Il metodo per gli esperti non avrebbe consistenza scientifica. Ora il rapporto sarà vagliato dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin.

Il parere, che contiene valutazioni critiche rispetto alle basi del metodo messo a punto dal presidente della Stamina Foundation, Davide Vannoni, non è comunque vincolante, ma è uno strumento di approfondimento scientifico che viene messo a disposizione del ministro della Salute.



Vannoni: "Me lo aspettato, comitato non imparziale" - "Non mi aspettavo niente di diverso dal Comitato scientifico. Credo che non sia comunque un comitato imparziale, visto che il 70% dei suoi membri si era espresso contro il metodo Stamina prima ancora di essere nominato". Così il presidente di Stamina Foundation, Davide Vannoni, ha commentato la sostanziale bocciatura del metodo da lui messo a punto contenuta nel parere consegnato al ministero.