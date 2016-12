foto LaPresse Correlati Slitta il voto in Giunta

Barbara Berlusconi: "Mio padre è onesto" 11:08 - "Il Pdl è un monolite a difesa di Silvio Berlusconi, noi non ci divideremo". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Angelino Alfano, interviene sulla vicenda che riguarda il leader del Pdl parlando a un'iniziativa de Il Giornale a Sanremo. "C'è chi vuole raggiungere per via giudiziaria un traguardo che non era riuscito a raggiungere per via elettorale: noi non lo permetteremo", ha detto Alfano. - "Il Pdl è un monolite a difesa di Silvio Berlusconi, noi non ci divideremo". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Angelino Alfano, interviene sulla vicenda che riguarda il leader del Pdl parlando a un'iniziativa de Il Giornale a Sanremo. "C'è chi vuole raggiungere per via giudiziaria un traguardo che non era riuscito a raggiungere per via elettorale: noi non lo permetteremo", ha detto Alfano.

"Il caso Berlusconi non è chiuso - ha quindi aggiunto -. L'ordinamento giuridico offre altre vie ancora". E sull'ipotesi di una possibile rinuncia del leader del Pdl, dice: "Dubito che Berlusconi stia lì a prendere lo stipendio da senatore, sta in Senato non per sé ma per i cittadini che lo hanno votato". "Non si può zittire la sua voce in democrazia. Sono certissimo in qualunque modo finiscano le sue vicende, Berlusconi riuscirà a far sentire la sua voce".



A giorni l'annuncio della nuova Forza Italia - Alfano poi ha confermato che a giorni "ci sarà l'annuncio della nuova Forza Italia". "La missione - ha spiegato - è quella di trovare tutti i cittadini che decideranno di impegnarsi. Pensiamo che dal punto di vista elettorale questo messaggio ci darà ragione".



Renzi: "La partita di Berlusconi è finita" - Dalla sinistra è il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, ad affondare contro Berlusconi: "Ora è arrivata una sentenza definitiva che ha detto che è colpevole. Lui la ritiene una sentenza ingiusta, altri pensano che sia sacrosanta. Ma in un qualsiasi Paese dove un leader politico viene condannato, la partita è finita. Game over".