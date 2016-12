foto Ansa Correlati Confindustria: "La recessione in Italia è finita" Ma resta l'emergenza lavoro: "Agire subito"

Squinzi: subito 4-5 miliardi per il cuneo fiscale "Situazione grave, serve un governo stabile"

Zanonato: "L'Iva non aumenterà" 17:23 - "Il costo dell'instabilità politica è pesante per l'Italia e i suoi cittadini". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Enrico Letta, nel suo intervento al Senato sul G20. Con una crisi di governo pagheremmo un prezzo alto "in termini di tassi di interesse sul debito. Scelte sbagliate - ha aggiunto - possono costarci fino a un miliardo di euro". Il premier ha poi ricordato che "ci vuole un attimo per buttare tutti i sacrifici fatti finora". - "Il costo dell'instabilità politica è pesante per l'Italia e i suoi cittadini". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Enrico Letta, nel suo intervento al Senato sul G20. Con una crisi di governo pagheremmo un prezzo alto "in termini di tassi di interesse sul debito. Scelte sbagliate - ha aggiunto - possono costarci fino a un miliardo di euro". Il premier ha poi ricordato che "ci vuole un attimo per buttare tutti i sacrifici fatti finora".

Parlando del "grande risultato" ottenuto al G20 di San Pietroburgo dove l'Italia non è stata vista come un "sorvegliato speciale", Enrico Letta, in Senato, ha ammonito sul rischio che l'instabilità politica renda inutili i sacrifici fatti: "Questo riconoscimento - ha detto parlando in Senato - possiamo rovinarlo in un attimo basta che buttiamo via la stabilità conquistata con fatica e torniamo facilmente in condizione di grandissima difficoltà". Letta ha ricordato che l'Italia paga 85 miliardi di interessi e ha ribadito: "In questa aula ci accapigliamo, discutiamo per spostare 10 milioni, basta che facciamo le scelte giuste sul tema della stabilità e possono valere da qui alla fine dell'anno un miliardo secco".



Casini: "Fare cadere il governo sarebbe un'irrazionalità politica" -''Al G20 siamo arrivati con le carte in regola grazie al sacrificio degli italiani e al lavoro prima del governo Monti e poi di quello Letta: le incomprensioni vanno superate facendo leva sul rispetto dei membri del Parlamento e degli avversari politici, nulla deve compromettere o vanificare il lavoro che sta facendo questo ssecutivo''. Lo ha affermato il leader Udc, Pier Ferdinando Casini, che ha colto l'occasione per esprimere ''piena solidarietà e appoggio'' al governo Letta e per definire un'eventuale caduta frutto di "irrazionalità politica". "L'esecutivo - ha ribadito - è frutto di compromesso politico, diamo il compito a chi ci governa di fare una sintesi altrimenti diventa impossibile per tutti, nessuno ha la bacchetta magica''. ''Non mi è piaciuto inoltre - ha concluso - il gioco estivo di tirare per la giacca il ministro dell'Economia Fabrizio Saccomanni: il governo Letta non è il secondo tempo della nostra campagna elettorale''.