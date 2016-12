foto LaPresse

14:08

- "Mio padre non è un delinquente": lo ribadisce all'Ansa la figlia del leader del Pdl, Barbara Berlusconi, commentando il momento del padre. "La sua è una storia imprenditoriale e politica, non criminale. Qualcuno cerca di rappresentare la storia di mio padre come quella di un criminale. Non è così. Si possono usare tanti aggettivi per descrivere Silvio Berlusconi, ma non quello di delinquente".