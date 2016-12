Berlusconi, slitta voto: scontro sul calendario

foto LaPresse Correlati Giunta, la giornata di martedì ora per ora

Napolitano: "Serve unità o tutto è a rischio"

Ok ddl riforme, è caos alla Camera 11:18 - Dopo l'intesa raggiunta sulla procedura da seguire per la decadenza di Berlusconi, torna la tensione sulla Giunta del Senato. Non si è infatti raggiunta l'unanimità sul calendario dei lavori. "In assenza di un accordo - ha spiegato Stefania Pezzopane (Pd) - sarà il presidente a proporre il calendario". Da parte sua Dario Stefano (Sel) ha spiegato: "La legge Severino indica la strada dell'immediatezza e i tempi dei lavori devono essere consequenziali" - Dopo l'intesa raggiunta sulla procedura da seguire per la, torna la tensione sulla. Non si è infatti raggiunta l'dei lavori. "In assenza di un accordo - ha spiegato Stefania Pezzopane (Pd) - saràa proporre il calendario". Da parte sua Dario Stefano (Sel) ha spiegato: "La legge Severino indica la strada dell'immediatezza e i tempi dei lavori devono essere consequenziali"

"Domani (giovedì. ndr), in apertura di seduta, cercherò di fare una proposta di mediazione che ottenga il via libera dalla più ampia maggioranza. Le posizioni non sono distantissime, pertanto penso che si possa arrivare per domani a una decisione condivisa", ha poi affermato il presidente della Giunta sulla questione della calendarizzazione.



Il governo martedì sera aveva tirato un sospiro di sollievo mentre slittava il voto sulla vicenda scottante dell'immunità del leader del Pdl. Cadute le pregiudiziali di Augello, il clima si era fatto più disteso."Siamo ormai tutti d'accordo sul trovare un percorso unitario che consenta di affrontare la questione nel merito. A questo punto le pregiudiziali non esistono più", aveva detto il senatore del Psi Enrico Boemi in una pausa dei lavori della Giunta. "Abbiamo deciso di continuare l'esame della relazione di Augello seguendo l'articolo 10 del regolamento, che significa che ogni componente della Commissione potrà intervenire per 20 minuti ciascuno più un tempo supplementare - spiegava Boemi - di 60 minuti per gruppo. Il clima mi sembra buono e di piena collaborazione".



Insomma, il muro contro muro sembrava davvero superato anche grazie alla decisione del relatore Pdl Andrea Augello di ritirare le tre questioni pregiudiziali.







Organizzazione dei lavori - Ci sarà dunque un voto finale sulla relazione, ma anche la possibilità di esprimersi su ogni singola questione "preliminare". Il Pdl ha voluto infatti che nelle dichiarazioni di voto ogni gruppo si esprima non solo sulla convalida ma anche sulle singole questioni, come quella della costituzionalità o meno della legge Severino.



Riunione giovedì alle 15 - Mentre si attende che la Giunta torni a riunirsi, giovedì alle 15, il Pdl ha lasciato intendere che non vedrebbe di buon occhio la caduta del governo e si fa strada la voce che Berlusconi starebbe prendendo tempo perché convinto dal suo entourage più moderato a chiedere la grazia a Napolitano. Avrebbe dunque bisogno di qualche giorno per riflettere senza mostrare la faccia feroce.



"Vedremo quanto durerà tutto questo grande accordo", osservava un componente della Giunta del Pd, visto che giovedì "torneremo a riunirci per la discussione generale e che i Democratici vorrebbero si arrivasse a un voto al massimo entro lunedì". "La legge è uguale per tutti - aveva tuonato nel pomeriggio il segretario Epifani - e se non fosse così ci sarebbe solo la legge della giungla".



Giunta, i passaggi chiave della seduta - A inizio seduta il presidente Dario Stefano aveva fatto capire che o si votano le questioni pregiudiziali o si comincia con la discussone generale. E dopo aver resistito a lungo, alla fine Augello, anche su proposta del senatore di Sc Benedetto Della Vedova, aveva annunciato il suo passo indietro: idea alla quale si era lavorato in realtà tutto il pomeriggio per evitare che si arrivasse subito a un voto che avrebbe avuto un impatto politico rilevante e che avrebbe complicato non poco il quadro in Giunta anche ai fini delle possibili dimissioni di Augello dopo la bocciatura. Per il Pdl sarebbe stato un doppio smacco, mentre per il Pd un eccesivo allungamento dei tempi visto che poi si sarebbe dovuti passare a esaminare la relazione. Così si è deciso di invertire la rotta e di rasserenare gli animi indicando all'unanimità una procedura che alla fine ha soddisfatto tutti, grillini compresi.