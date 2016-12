Il voto slitta nuovamente e la Giunta delle elezioni del Senato, che dovrà decidere sulla decadenza da senatore di Silvio Berlusconi, si aggiorna a giovedì alle 15. Ad allungare i tempi è stata la decisione di far diventare le pregiudiziali semplici questioni preliminari. "Siamo esterrefatti per il comportamento del Pd - ha detto Alfano -. Pur di eliminare per via giudiziaria lo storico nemico politico, preferiscono mettere in ginocchio il Paese".

00:23 Stefano: "Ritiro pregiudiziali ha sbloccato la situazione"

"Il ritiro delle pregiudiziali e la proposta del relatore ai sensi dell'articolo 10 del regolamento ci ha consentito di riportare la procedura all'interno della questione principale avviando definitivamente la discussione generale che è preludio al voto sulla proposta del relatore che è stata una proposta di convalida. E' importante che si sia arrivati a questo all'unanimità". Lo ha detto il presidente della Giunta, Dario Stefano.

00:15 Stefano: "Augello ha formalizzato proposta convalida elezione"

In Giunta il relatore "ha formalizzato la sua proposta di convalida del senatore Berlusconi attraverso una serie di questioni preliminari". Lo ha confermato il presidente della Giunta, Dario Stefano, al termine dei lavori.

00:08 Augello: "Decisione è un precedente importante"

"La decisione presa oggi in Giunta costituisce un precedente importante. Non era mai stata decisa una procedura del genere. E' stata accolta la nostra richiesta di individuarne una ad hoc per questo caso". Lo ha detto il relatore, Andrea Augello.

23:54 Ufficio di presidenza deciderà il calendario

Mercoledì l'ufficio di presidenza della Giunta per le Immunità del Senato si riunirà per decidere il calendario dei lavori sul caso Berlusconi. Secondo il Pd, è probabile che il voto arrivi o giovedì stesso o la seduta successiva.

23:45 Seduta aggiornata a giovedì alle 15

La discussione generale sulla relazione Augello in Giunta delle Elezioni del Senato è stata aggiornata a giovedì alle ore 15. Lo ha reso noto Benedetto Della Vedova (SC) ai cronisti al termine della seduta.

23:41 Augello ritira le pregiudiziali, via a discussione

"Il relatore Augello ha ritirato le pregiudiziali e si è deciso all'unanimità di cominciare la discussione generale sulla relazione di Augello. La sua proposta è stata quella di convalidare l'elezione di Berlusconi". Lo ha detto la vicepresidente della Giunta, Stefania Pezzopane (Pd).

22:41 M5S: "I tempi saranno lunghi"

"La discussione generale avrà tempi lunghi e inizierà nei prossimi giorni. Sul calendario sarà battaglia". Lo scrive il gruppo del M5S al Senato su Twitter.

22:19 Giarrusso (M5S): "Da Augello solo conclusioni dubitative"

"Non riusciamo ad ottenere dal relatore delle conclusioni che non abbiano una formula dubitativa, quindi abbiamo detto chiaramente che se lo stesso relatore ha dei dubbi sulle conclusioni deve lasciare l'incarico a un altro". Così Mario Giarrusso (M5S) ai cronisti a margine della Giunta delle elezioni. "Le conclusioni possono essere due soltanto, o Berlusconi è eleggibile o non è eleggibile, se formula conclusioni dubitative è evidente che non è una conclusione", ha aggiunto il senatore M5S.

21:49 M5S: "Augello non vuole concludere"

"Il relatore Augello non vuole formulare una conclusione. Il M5S chiede la sua rinuncia e sostituzione #fuoriBerlusconi". E' quanto scrive il gruppo del Senato del M5S nella sua diretta Twitter della Giunta.

21:38 Epifani: "La legge va applicata"

"La legge è uguale per tutti e quando c'è una sentenza si applica se in uno Stato non fosse così ci sarebbe solo la legge della giungla". Lo ha ribadito il segretario del Pd, Guglielmo Epifani, a "Matrix" parlando del caso Berlusconi.

21:31 M5S: "Pdl ha fatto slittare il voto"

"Il Pdl fa slittare il voto. Solita melina berlusconiana per salvare un condannato a quattro anni". Lo scrivono su twitter i senatori del M5S riferendo i lavori della Giunta.

21:03 M5S: "Stiamo estorcendo le conclusioni ad Augello"

"Stiamo 'estorcendo' ad Augello le conclusioni, vogliamo iniziare la discussione generale e votare subito! #fuoriberlusconi". E' quanto scrivono i senatori del Movimento Cinque Stelle.

20:37 Incontro tra Letta e Alfano: "Si può andare avanti"

Enrico Letta ha incontrato nel pomeriggio a palazzo Chigi il vicepremier Angelino Alfano e gli altri ministri del Pdl. Lo riferiscono fonti di governo, secondo le quali il presidente del Consiglio sarebbe uscito dal colloquio ancora persuaso del fatto che ci siano le condizioni perché il governo vada avanti.

20:21 Iniziata seduta, probabile non ci sia voto

E' iniziata nella sede di Sant'Ivo alla Sapienza la seduta della Giunta per le Immunità del Senato dedicata al caso Berlusconi. Secondo quanto si apprende è molto probabile che stasera non ci sarà alcun voto.

