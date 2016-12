Napolitano: "Serve unità o tutto è a rischio"

19:02 - "E' necessario consolidare i pilastri della nostra convivenza nazionale senza dei quali tutto è a rischio". Lo ha detto il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, ricevendo una delegazione del Comune di Barletta per il 70° anniversario della ribellione all'occupazione nazista. "Siamo qui per ricordare quanto è costato riscattare l'ignominia nazista e per riflettere su come difendere quel patrimonio di valori conquistato", ha aggiunto il sindaco pugliese.