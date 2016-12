foto LaPresse

18:46

- "Fermiamo questa follia, salviamo il Paese". Lo ha affermato in un editoriale il direttore di Famiglia Cristiana, don Antonio Sciortino. "Far cadere il governo per favorire gli interessi di un uomo solo - scrive - porterebbe alla dissoluzione, con pesanti conseguenze per famiglie e imprese". "Affossarlo prima del tempo sarebbe un masochismo nazionale", ha poi aggiunto.