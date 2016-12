foto Ansa Correlati Decadenza Berlusconi, governo a rischio sul voto in Giunta: muro contro muro tra Pd e Pdl

"Siamo esterrefatti per il comportamento tenuto dal Partito democratico alla Giunta per le immunità del Senato". Lo ha detto il segretario del Pdl, Angelino Alfano. Riferendosi al caso Berlusconi, ha aggiunto: "Pur di eliminare per via giudiziaria lo storico nemico politico, preferiscono mettere in ginocchio il Paese". Intanto la quarta pregiudiziale sulla decadenza del leader Pdl verrà presentata stasera da Lucio Malan.

Il vicepremier ha criticato la decisione di applicare "retroattivamente, in fretta e furia, una norma che ormai innumerevoli giuristi, personalità neutre e di sereno giudizio, ritengono pacificamente irretroattiva". "Tutto ciò - ha proseguito Alfano - è davvero incredibile oltre che insopportabile".



Quarta pregiudiziale - La quarta pregiudiziale riguarda la presunta amministratività della misura della decadenza, che secondo il senatore Pdl Malan ha invece valore penale perché è afflittiva tanto quanto il carcere. Un altro punto riguarderà la riabilitazione dell'imputato.



Vertice dei ministri del Pdl a palazzo Chigi - L'incontro è servito per fare il punto della situazione in vista della riunione della giunta del Senato sul caso Berlusconi. Al vertice erano presenti i ministri Alfano, Quagliariello, Lupi, Lorenzin, De Girolamo e il capogruppo Brunetta.