foto Ansa

23:46

- "Occorre prendere i tempi giusti per discutere e votare perché si tratta della sorte del leader di uno dei maggiori partiti italiani se non il maggior partito secondo i sondaggi". Lo ha detto il capogruppo della Lega Nord al Senato, Massimo Bitonci, parlando del voto nella Giunta delle Immunità del Senato sul caso Berlusconi. "Non si può far uscire dal Senato Berlusconi - ha aggiunto Bitonci - con un voto in tempi affrettati".