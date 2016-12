foto Ansa

20:44

- La giunta per le Elezioni e le Immunità del Senato si aggiorna a martedì sera alle 20 sul caso Berlusconi. Lo ha deciso la stessa giunta, riunita oggi dalle 15. All'ordine del giorno, come noto, la decadenza di Silvio Berlusconi da senatore in seguito alla sentenza definitiva di condanna per il caso Mediaset.