15:18

- Nessuna guerra tra Roma e Milano per la candidatura alle Olimpiadi 2024. Lo ha assicurato il sindaco della Capitale, Ignazio Marino. "Pisapia ha confermato che lavoreremo insieme e certamente non intende creare nessuno ostacolo se Roma avrà le condizioni migliori per candidarsi a un evento così importante", ha detto. "La gara non è tra noi e Milano - ha aggiunto -, ma tra Roma e resto del mondo".