Enrico Letta: "Il Pdl non lascerà la coalizione"

Berlusconi, Alfano: "Fiducia nella Corte Ue" 07:56 - La giunta per le elezioni del Senato comincia a discutere della decadenza di Berlusconi sulla base della legge Severino e il presidente del Consiglio, Enrico Letta, si dice fiducioso sulla tenuta della maggioranza. "Sono sicuro che il Pdl deciderà per il meglio - ha detto in una intervista alla Bbc a margine del forum di Cernobbio -. Io penso che non lascerà la coalizione".

"Non so cosa accadrà nella discussione interna" al Pdl, ha proseguito Letta, "ma io lavoro sicuro che il governo continuerà a lavorare e che i partiti continueranno a dare il loro sostegno. Credo che la legge debba essere applicata e che il Senato deciderà il modo in cui applicare la legge".

Letta ha poi voluto disgiungere il destino del suo esecutivo dalla decisione che sarà presa riguarda al leader del Pdl. "Non è un problema del mio governo, non è una responsabilità del mio governo, non devo prendere alcuna decisione. C'è una separazione dei poteri, è un problema del parlamento".



Siria, senza l'ok dell'Onu niente basi - Nella stessa intervista il presidente del Consiglio ha affrontato la questione della crisi siriana ribadendo che l'Italia non concederà le sue basi militari a un intervento americano in Siria privo di un mandato Onu. "E' assolutamente chiaro che senza una autorizzazione delle Nazioni Unite, la nostra partecipazione attiva sarà impossibile".