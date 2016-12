Berlusconi, tocca alla Giunta: voto più lontano

foto Ansa Correlati Berlusconi, Alfano: "Fiducia nella Corte Ue" 16:19 - Sono iniziati i lavori della Giunta per le elezioni del Senato, chiamata a pronunciarsi sulla decadenza di Silvio Berlusconi da senatore. La conta dei voti si conferma avversa al leader del Pdl. Sono infatti 14 i senatori che si sono già detti favorevoli alla decadenza in base alle norme della legge Severino, mentre sono solo a 8 quelli pronti a dar battaglia per difenderne le ragioni. - Sono iniziati i lavori della, chiamata a pronunciarsi sulla decadenza dida senatore. La conta dei voti si conferma avversa al leader del. Sono infatti 14 i senatori che si sono già detti favorevoli alla decadenza in base alle norme della legge, mentre sono solo a 8 quelli pronti a dar battaglia per difenderne le ragioni.

Favorevoli alla decadenza di Berlusconi sono gli 8 senatori del Pd (Stefania Pezzopane, Isabella De Monte, Felice Casson, Giuseppe Cucca, Rosanna Filippin, Doris Lo Moro, Claudio Moscardelli, Giorgio Pagliari), i 4 di M5S (Maurizio Buccarella, Vito Crimi, Serenella Fucksia, Mario Giarrusso), nonché Benedetto Della Vedova, di Scelta Civica, e Dario Stefano, di Sel, che è il presidente della Giunta.



A questi si oppongono quanti hanno già preannunciato di essere contro la decadenza di Berlusconi: ai sei parlamentari del Pdl (Giacomo Caliendo, Elisabetta Alberti Casellati, Andrea Augello, Nico D'Ascola, Carlo Giovanardi, Lucio Malan), vanno aggiunti la leghista Erika Stefani e Mario Ferrara, già di Forza Italia ed oggi capogruppo del Gal (Grandi autonomie e Libertà), cioè il gruppo che raccoglie i partiti minori del centrodestra. C'è poi il socialista Enrico Buemi, eletto nelle liste del Pd, e subentrato a maggio a Ignazio Marino che si è dimesso per candidarsi a sindaco di Roma. Buemi non si è ancora schierato, e anche sabato ha invitato i membri della Giunta agli "approfondimenti" necessari.



I lavori sono cominciati con l'incardinamento del caso con il relatore Andrea Augello del Pdl. Dopo di che la Giunta dovrà decidere i tempi delle successive sedute in cui si dovrà svolgere la discussione generale e il voto. E sui tempi è difficile fare previsioni perché molto dipenderà dalle strategia del Pdl che potrebbe sollevare problemi di procedura in pendenza del ricorso a Strasburgo.