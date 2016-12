Berlusconi, Alfano: "Fiducia nella Corte Ue"

foto Ansa Correlati Berlusconi, depositato il ricorso a Strasburgo

Berlusconi, depositata la memoria difensiva. Annunciato il ricorso alla Corte di Strasburgo

Sentenza Mediaset, i giudici della Cassazione 11:36 - "Il ricorso alla Corte europea dimostra che il caso Berlusconi non è chiuso. Ci sarà un giudice anche lì e siamo fiduciosi". Così il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, commentando la questione decadenza da senatore del leader del Pdl. "Confidiamo che si possa raggiungere in sede europea - ha spiegato Alfano - la dichiarazione di innocenza" che non si è ottenuta in Italia. - "Il ricorso alla Corte europea dimostra che il caso Berlusconi non è chiuso. Ci sarà un giudice anche lì e siamo fiduciosi". Così il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, commentando la questione decadenza da senatore del leader del Pdl. "Confidiamo che si possa raggiungere in sede europea - ha spiegato Alfano - la dichiarazione di innocenza" che non si è ottenuta in Italia.

"Abbiamo voluto fortemente la nascita di questo governo, che è stato voluto più da Berlusconi che dagli esponenti del Pd", ha continuato. "Speriamo davvero che il Pd si mostri interessato alle ragioni dello stato di diritto e alle ragioni del senatore e cittadino Berlusconi che ha diritto di difendersi", ha spiegato.



"Berlusconi ha tutto il diritto di difendersi dentro l'ordinamento giuridico e nel rispetto delle regole della giunta per le elezioni, ad iniziare da domani", ha poi affermato Alfano. "Avremo modo di ascoltare le parole del relatore e dunque di chi ha il compito di istruire la pratica e la vicenda ha ribadito -, portando in giunta l'opinione iniziale". Della legge Severino "si occuperà la giunta che deve intervenire e decidere".



Sui risultati portati a casa dal governo, ha detto: "Abbiamo centrato determinati risultati, che credo siano stati apprezzati da tutti gli italiani. Di questo siamo molto contenti". "Abbiamo riformato fortemente Equitalia e per la prima volta abbiamo fatto una manovra di diminuzione fiscale, senza caricare il peso sulle spalle dei cittadini", ha infine sottolineato.