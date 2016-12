Casaleggio al Forum Ambrosetti: il web vince

foto Ansa Correlati Letta: "Qui per la svolta, non per traccheggiare" 16:44 - Il fondatore del MoVimento 5 Stelle, Gianroberto Casaleggio, da Cernobbio, al forum Ambrosetti, ha parlato dei nuovi media e della politica del futuro. "Sono qui per esporre le idee del movimento e per spiegare le evoluzioni delle reti e della politica", ha dichiarato ai cronisti. "Giornali e tv sono strumenti di potere ma il web vince", ha poi spiegato. - Il fondatore del MoVimento 5 Stelle, Gianroberto, da Cernobbio, al forum Ambrosetti, ha parlato dei nuovi media e della politica del futuro. "Sono qui per esporre le idee del movimento e per spiegare le evoluzioni delle reti e della politica", ha dichiarato ai cronisti. "Giornali e tv sono strumenti di potere ma ilvince", ha poi spiegato.

In sala ad ascoltarlo anche il presidente del Consiglio, Enrico Letta e l'ex premier Mario Monti. Casaleggio ha chiesto che non fossero scattare foto. Dopo le proteste dei fotografi e degli operatori presenti, è arrivato il contrordine: l'accesso in sala è stato così consentito.



"Internet non è solo un altro media, è un processo di trasformazione: siamo a un 'tipping point', dunque un punto critico, di non ritorno. E infatti negli Stati Uniti il tempo medio passato su internet ha superato quello trascorso davanti alla tv". Secondo Casaleggio, "giornali e tv - riportano tweet di persone presenti al forum - sono lo strumento del potere, ma per fortuna declinano davanti al web".