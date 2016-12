Berlusconi, depositato il ricorso a Strasburgo

foto Tgcom24 Correlati Leggi il documento

I legali di Silvio Berlusconi hanno depositato il ricorso alla Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo. Nel mirino della difesa del leader del Pdl c'è la retroattività della legge Severino che violerebbe l'articolo 7 della Convenzione dei diritti dell'uomo. Il ricorso arriva a poche ore dalla convocazione della Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato che si riunirà lunedì per discutere sulla decadenza di Berlusconi.

La legge Severino, si legge nel documento di 33 pagine consegnato alla Giunta delle elezioni del Senato, viola l'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo perché l'applicazione in tema di incandidabilità e decadenza del ricorrente "è contraria al divieto di retroattività delle sanzioni penali".



"Violato art. 13 sul ricorso" - Nel caso di specie, scrivono i legali di Berlusconi nel ricorso, è stato violato l'art. 13 della Cedu, che regola "il diritto a un ricorso effettivo", in quanto "l'ordinamento italiano non prevede alcun rimedio interno accessibile ed effettivo per far valere i dedotti profili di incompatibilità con la Cedu".