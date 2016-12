foto Twitter

21:02

- "Se i pompieri si avvicinano saliamo sul campanile in cima alla facciata". E' la minaccia che, secondo quanto riferito dal deputato questore della Camera, Gregorio Fontana (Pdl), i 12 deputati M5S hanno fatto arroccandosi in cima alla facciata di Montecitorio. La protesta contro il ddl per le riforme costituzionali è ancora in corso e i deputati M5S non hanno intenzione di scendere dal tetto.