19:03

- "Credo che anche Enrico Letta sosterrà Matteo Renzi perché non può permettersi di perdere il congresso". Lo ha detto Massimo D'Alema alla festa del Pd a Genova. "Non c'è dubbio, c'è un vincitore annunciato, Renzi fa una promessa suggestiva: con me si vince; solo che non ci sono le elezioni, il che rende questo discorso quanto meno ambiguo", ha poi aggiunto.