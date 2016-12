"Facciamo come gli operai che per protestare salgono sui tetti delle fabbriche", hanno detto i deputati del M5S che hanno occupato il tetto di Montecitorio. "E' l'unico modo per svegliare il Paese dormiente", spiega Alessandro Di Battista. "Abbiamo fatto il possibile, presentando emendamenti e chiedendo di discutere in Aula ma non ci ascoltano neanche. Non ci è rimasto altro da fare", aggiunge Maria Edera Spadoni.Dopo una notte all'addiaccio, i 12 sono scesi sabato pomeriggio. I deputati hanno lasciato la terrazza alle 16.30 e, tra gli applausi e i cori di approvazione di alcune decine di manifestanti, hanno portato l'enorme striscione che era esposto sulla facciata della Camera davanti all'ingresso di Montecitorio per trasportarlo poi in mezzo ai manifestanti. "Spero che tutto ciò sia servito", ha detto ai cronisti uno di loro.La Camera dei deputati chiederà un risarcimento ai deputati Cinque Stelle che hanno occupato il tetto di Montecitorio. Ne danno notizia i questori di Montecitorio con un comunicato. La questione verrà presto discussa dall'ufficio di presidenza.- "Il M5S non è contrario a ogni riforma costituzionale. Noi pensiamo che la Costituzione si debba cambiare per dare più potere ai cittadini, con l'introduzione del referendum propositivo senza quorum e dell'obbligo di discussione delle leggi di iniziativa popolare. Sogniamo un Paese in cui il popolo comandi e il governo obbedisca". E' quanto scrive Beppe Grillo sul suo blog mentre i parlamentari del movimento inscenavano la protesta sul tetto della Camera."Le riforme costituzionali che vogliono fare i partiti vanno esattamente nel senso opposto: togliere ulteriori poteri a un Parlamento già esautorato e conferirli nelle mani di pochi. In sostanza un Parlamento di nominati, pieno zeppo di piduisti, in tempo di crisi e sotto ricatto di Berlusconi vuole modificare la Costituzione senza nemmeno rispettare le regole! Vi sta bene? A partire da oggi, in tutte le piazze d'Italia, saremo presenti insieme a tutti i cittadini con i nostri banchetti e le nostre agorà segnalati in questa mappa. Continuate ad indicarceli via mail", aggiunge Grillo.