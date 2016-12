foto Tgcom24

19:08

- Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, non sta studiando il da farsi in caso di crisi di governo. Perché, si sottolinea in ambienti del Colle, avendo già messo in massima evidenza che l'insorgere di una crisi esporrebbe il Paese gravissimi rischi, conserva fiducia nelle dichiarazioni di Berlusconi sul sostegno al governo.