Il Veneto stanzia 700mila euro per i genitori single in difficoltà

Anche i genitori single in difficoltà potranno, da oggi, richiedere aiuti economici per sostegno alle famiglie, almeno in Veneto. A stabilirlo è una legge regionale, approvata dalla commissione Sanità, che prevede lo stanziamento di 700mila euro destinati alla concessione di prestiti d'onore in favore dei nuclei monoparentali. Il provvedimento consentirà a 140 genitori single di ricevere prestiti fino a 5mila euro.

La legge è stata pensata in maniera tale da alleggerire decisamente i tempi burocratici d’attesa per le famiglie, prevedendo la compilazione delle domande di prestito online e la loro validazione da parte dei comuni stessi. “In questo modo – ha commentato un’entusiasta Arianna Lazzarini, consigliere regionale della Lega Nord – saranno facilitati l’accesso e la velocizzazione delle procedure”. Attenzione che tra i criteri per usufruire del contributo c’è anche quello denominato “Prima i veneti” che dà la precedenza ai residenti sul territorio regionale da almeno due anni. Il documento risponde per la prima volta in Italia, insieme ad un bando pubblicato a maggio dalla Regione Umbria per l’erogazione di contributi destinati alle famiglie monoparentali che vogliono acquistare una casa, al problema dei genitori soli in difficoltà economiche. Secondo il rapporto annuale dell’Istat sulla condizione del paese, pubblicato a maggio, i nuclei familiari monoparentali sono ormai una realtà radicata e in continua crescita. Sono infatti ben 5 milioni le famiglie composte da un solo genitore. L’85% di questi sono madri single.