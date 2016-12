foto Ap/Lapresse

00:28

- "Da una parte riconosco a Renzi un grande appeal, un entusiasmo e la capacità di portare gente, non sono così ingenuo da non capire l'importanza di questi valori. Ma non riesco a pensare ad un partito senza una mediazione: ci deve essere in mezzo una parte dirigente che costruisce soluzioni e che trova compromessi". Così il ministro Flavio Zanonato parla del sindaco di Firenze alla Festa democratica di Padova.