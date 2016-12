foto Ansa

21:27

- Il ministro per l'Integrazione, Cecile Kyenge, non si lascia intimidire dall'ennesima provocazione dell'estrema destra e, dopo il ritrovamento di manichini insanguinati, commenta: "Sono tre mesi che lo fanno ovunque vada e credo che la paura ci può sempre stare, ma non dobbiamo mai perdere l'obiettivo". "Di fronte ad una causa così grande come il riuscire a parlare a tutti di pari opportunità e di diritti universali - continua - non ho paura di niente".