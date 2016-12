M5S, Orellana: "Ancora con Grillo? Ci penso"

foto Ansa 19:20 - Luis Alberto Orellana, senatore Cinque Stelle, sull'ipotesi di uscire dal movimento, replica a Beppe Grillo che lo ha definito un "traditore". "Non ho preso alcuna decisione. Devo rifletterci in questi giorni. Non credo di essere un nuovo Scilipoti - spiega - è una vicenda triste. Devo capire cos'è accaduto ma mi sembrano i '38 stratagemmi' di Schopenhauer". - Luis Alberto Orellana, senatore Cinque Stelle, sull'ipotesi di uscire dal movimento, replica a Beppe Grillo che lo ha definito un "traditore". "Non ho preso alcuna decisione. Devo rifletterci in questi giorni. Non credo di essere un nuovo Scilipoti - spiega - è una vicenda triste. Devo capire cos'è accaduto ma mi sembrano i '38 stratagemmi' di Schopenhauer".

"Ma davvero Orellana vuol fare lo scilipote? Ho votato M5S, cioè ho dato il mio voto al MoVimento che si è impegnato a non fare alleanze con questi partiti. Non voglio che senatori eletti nel M5S mi facciano rientrare dalla finestra un partito (il PD) a cui ho sbattuto la porta in faccia, con ottime ragioni". Era questo il post sul blog di Grillo in cui si cita il senatore.