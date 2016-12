foto LaPresse Correlati Cancellieri: "Riflettere sulla legge Severino"

Bersani: Renzi-Franceschini? Poveri di idee 19:59 - Il Pdl è "unito e pronto a qualsiasi tipo di battaglia" per difendere Silvio Berlusconi. Lo afferma il capogruppo del Pdl al Senato, Renato Schifani, al termine della riunione del partito conclusasi a Palazzo Madama. "La nostra posizione è chiara", ma un'eventuale crisi di governo "dipenderà dai comportamenti di altri partiti, non dal nostro".

Epifani: "Legge Severino valida, basta con le minacce" - Sulla legge Severino "non trovo motivi di illegittimità costituzionale. Credo che questo sarà l'orientamento dei nostri membri della giunta del Senato": a dirlo è il segretario del Pd Guglielmo Epifani in merito alla decadenza di Silvio Berlusconi. Epifani invita poi il Pdl ad abbassare i toni: "Ancora una volta assistiamo a toni più o meno minacciosi che poi diventano più o meno minacce nei confronti del Paese, dell'Italia, della sua condizione della sua stabilità dello sforzo che sta facendo per uscire dalla crisi".



Matteoli: "Se decade Berlusconi, cade anche il governo" - Se da un lato Schifani sembra smorzare i toni, dall'altro il senatore del Pdl Altero Matteoli lancia l'aut-aut. A chi gli chiede se il governo Letta chiuderà la sua durata con la decadenza di Berlusconi, infatti, risponde: "Per forza". "Chiediamo al Pd - aggiunge - delle risposte precise, se ci sono il governo va avanti sennò non possiamo più stare insieme". Matteoli quindi critica la decisione del Pd di voler "applicare una legge che non può essere applicata perché retrodatata". Il senatore poi precisa che "la questione non riguarda l'incostituzionalità della legge, ma la sua applicabilità".



Franceschini: "Minacce crisi danneggiano il Paese" - Il clima politico dunque appare sempre più teso e il Pd, tramite il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Dario Franceschini, chiede che le minacce di staccare la spina all'esecutivo cessino. "Il presidente del Consiglio - dice - sta partendo per il G20, un appuntamento con un'agenda importantissima. E' possibile interrompere questa serie continua di minacce quotidiane di crisi che riempiono i giornali, preoccupano i mercati e danneggiano il peso e l'immagine dell'Italia sui tavoli internazionali?".



Boldrini: spero prevalga responsabilità - - "La vicenda giudiziaria di una persona, per quanto leader politico, non può avere un impatto sulle istituzioni. Spero che prevalga il senso di responsabilità. Il mondo ci guarderebbe basito. Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge". Così il presidente della Camera Laura Boldrini, alla festa del Pd a Genova, è intervenuta sulla vicenda Berlusconi.