- L'ex segretario del Pd, Pierluigi Bersani, parlando alla festa nazionale del partito in corso a Genova, boccia la candidatura alla segreteria del sindaco di Firenze, Matteo Renzi, che nelle scorse ore ha avuto l'appoggio di Dario Franceschini. "L'operazione Franceschini-Renzi - ha detto Bersani - non mi convince, non ha contenuti". Poi, parlando del governo attuale, ha aggiunto: "Enrico Letta sta facendo più del possibile e non se l'è cercata lui".