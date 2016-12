foto Ansa Correlati Berlusconi:accanimento senza uguali 12:03 - "Ho sentito Berlusconi e mi pare molto preoccupato". Lo ha detto il segretario della Lega, Roberto Maroni. "Mi auguro che tolga il sostegno al governo, sostenuto da una maggioranza dove c'è un partito, il Pd, che lo sta trattando come all'epoca fu trattato Craxi", ha aggiunto. Maroni ha detto di augurarsi che la prossima primavera ci siano "le elezioni politiche anticipate", oltre alle europee e alle amministrative. - "Ho sentitoe mi pare molto preoccupato". Lo ha detto il segretario della Lega,. "Mi auguro che tolga il sostegno al governo, sostenuto da una maggioranza dove c'è un partito, il Pd, che lo sta trattando come all'epoca fu trattato", ha aggiunto. Maroni ha detto di augurarsi che la prossima primavera ci siano "le elezioni politiche anticipate", oltre alle europee e alle amministrative.

"Abbiamo valutato la cosa e ritenuto che in campo penale non possa valere il principio della retroattività. Quindi secondo noi la legge Severino in quella parte è incostituzionale e sarebbe utile il vaglio della Corte Costituzionale", ha dichiarato poi Maroni interpellato sulla posizione del Carroccio in Giunta sulla decadenza di Berlusconi.



Processo Mediaset, ignorate le prove - Novità sul processo Mediaset conclusosi con la condanna di Berlusconi. Secondo Il Giornale, un documento del 2010, in mano ai magistrati svizzeri, smentirebbe l'accusa: Frank Agrama era l'intermediario ufficiale ed esclusivo tra la Paramount e molte tv europee. Quindi non sarebbe stata una figura fittizia e i prezzi delle compravendite sarebbero state quelli dettati dal mercato e non dalla volontà di nascondere i soldi al fisco con escamotage contabili. In pratica Mediaset e Rai non furono le uniche aziende a doversi rivolgere ad Agrama per comprare i diritti tv della Paramount. "In Cassazione abbiamo prodotto il documento originale dell'acquisto di Agrama dei diritti Paramount e provato la vendita di film e programmi in tutti gli altri Paesi - spiegano a Il Giornale i suoi legali - Ma i giudici hanno liquidato in poche righe i nostri argomenti su questo punto, con motivazioni grossolane, illogiche e superficiali".