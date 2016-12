foto LaPresse

23:28

- A conclusione del suo intervento alla festa dell'Unità di Bologna, Matteo Renzi afferma che "io non mi sono candidato per prendere il partito, ma per restituirvi il partito". Rivolto agli oltre 5.000 presenti, il sindaco di Firenze prosegue: "Renzi candidato? Il problema non è quello che fa il singolo, ma se tutti insieme questa volta proviamo a cambiare veramente il Paese". Poi sottolinea che "sono 20 anni che i problemi sono sempre gli stessi".