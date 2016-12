foto Da video

- Matteo Renzi sogna "un Pd che smette di chiedere la linea a Roma sulle cose da fare, ma che parte dalle persone che lavorano sul territorio, che stanno vicine alla gente". Il sindaco di Firenze parla così nell'intervento alla festa dell'Unità di Bologna. Poi, sul Pd "c'è bisogno che non faccia polemica interna". Su Silvio Berlusconi: "Quando le sentenze definitive e passano in giudicato, non ci devono essere giochetti come decadenze e riconteggi".