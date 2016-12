Pd, Franceschini si schiera con Renzi

foto LaPresse 20:12 - L'ex segretario Pd Dario Franceschini e l'ex ministro dell'Istruzione Beppe Fioroni si schierano a favore di Matteo Renzi: è lui il loro favorito nella corsa alla leadership del Pd. Un coming out che lascia intendere che l'intera area degli ex Margherita stia per confluire sul nome del sindaco di Firenze in vista del congresso di partito. "Se Renzi lavorerà da segretario per innovare il Pd tenendolo unito, sono pronto a votarlo", ha detto Franceschini. - L'ex segretario Pd Dario Franceschini e l'ex ministro dell'Istruzione Beppe Fioroni si schierano a favore di Matteo Renzi: è lui il loro favorito nella corsa alla leadership del Pd. Un coming out che lascia intendere che l'intera area degli ex Margherita stia per confluire sul nome del sindaco di Firenze in vista del congresso di partito. "Se Renzi lavorerà da segretario per innovare il Pd tenendolo unito, sono pronto a votarlo", ha detto Franceschini.

"Se Renzi, come ha detto, lavorerà da segretario per innovare il Pd, tenendolo unito e non dividendolo sono pronto a votarlo", ha detto Franceschini dal palco della festa Democratica a Genova. "In un congresso in cui c'è un candidato che rappresenta l'80% e 5, 6 o 7 candidati che faticano tutti insieme a dividersi il 20%, io prendo atto che c'è un solo candidato", ha detto invece Fioroni in una intervista a Radio Radicale.



Letta su Franceschini: "Mio impegno è governare" - "Non entrerò nel dibattito congressuale interno al Pd, quindi non ho nessun commento da fare su questi temi, il mio impegno è quello di governare, guidare il governo di larga coalizione, il mio ruolo è al cento per cento su questo compito". Così il premier Enrico Letta ha risposto ad una domanda sull'appoggio di Franceschini a Renzi.



Bersani è scettico - Pier Luigi Bersani osserva con scetticismo la decisione di Dario Franceschini. Prima di sostenere un candidato alla segreteria del Pd, è la posizione espressa dall'ex leader Pd ai suoi, bisognerebbe sapere quale idea di partito e di paese ha in testa.