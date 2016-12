foto Ap/Lapresse Correlati Verona, paura a Roma: sassi contro il pullman 18:10 - "Se quello che è successo a Roma fosse capitato a Verona l'intera città sarebbe stata messa sotto accusa". Lo ha detto il sindaco di Verona, Flavio Tosi, commentando il lancio di sassi da parte degli ultrà romanisti contro il bus della squadra scaligera. "Quel che è accaduto è di una gravità inaudita, da noi le forze dell'ordine non avrebbero mai lasciato accadere una cosa del genere", ha aggiunto. - "Se quello che è successo a Roma fosse capitato al'intera città sarebbe stata messa sotto accusa". Lo ha detto il sindaco di Verona, Flavio Tosi, commentando il lancio dida parte degliromanisti contro ildella squadra scaligera. "Quel che è accaduto è di una gravità inaudita, da noi le forze dell'ordine non avrebbero mai lasciato accadere una cosa del genere", ha aggiunto.

"Troppe volte - ha aggiunto Tosi - in altre realtà è successo questo al pullman del Verona". "Oltre all'individuazione e alla condanna dei responsabili - conclude il sindaco Tosi - in un paese civile le soluzioni sono due: si rimuove chi non ha garantito la sicurezza. Altrimenti non si potrà più assicurare a nessuno la tutela di andare allo stadio in modo sicuro".



Marino: "Non si colpevolizzi Roma" - "Condanno la violenza di ieri ai danni del Verona. Questo grave episodio, tuttavia, non consente di colpevolizzare un'intera comunità". Così il sindaco della Capitale, Ignazio Marino, replica su Facebook alle parole di Tosi. "Roma è una città accogliente con tutti", ha aggiunto il primo cittadino.



Questura: lancio avvenuto da lontano - Intanto la Questura della Capitale fa chiarezza sulla dinamica dell'aggressione. "Il pullman è stato colpito con un lancio da lontano. I tifosi non sono mai arrivati a ridosso del mezzo colpito". Dunque, i sassi sono stati lanciata da distanza e non c'è stato "alcun contatto con il mezzo che trasportava la squadra".



"Fatto il nostro dovere" - "La polizia ha fatto il suo dovere. L'episodio è stata un'imboscata. I servizi di controllo sono sempre inappuntabili ma la città non può essere militarizzata per alcuni scriteriati", ha spiegato poi il questore Fulvio Della Rocca.