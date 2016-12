foto Afp

17:44

- "Non sono per vendere le aziende ma per cercare soluzioni che, mettendo insieme Ansaldo Energia, Ansaldo Breda e Ansaldo Sps, mettano in moto tutta una serie di meccanismi virtuosi cercando anche partner e società ma senza smobilitare pezzi della nostra industria". Così il ministro dello Sviluppo Economico, Flavio Zanonato, arrivando alla festa del Pd di Genova, risponde sulla situazione di Finmeccanica.