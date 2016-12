foto Ansa

19:56

- "In un qualsiasi Paese civile, un leader che viene condannato in via definitiva va a casa lui, senza aspettare che venga interdetto". Lo ha detto Matteo Renzi, alla Festa del Pd di Forlì, commentando la condanna di Silvio Berlusconi nel processo Mediaset. Se vogliamo "un Pd che non perda alle elezioni - ha poi spiegato il sindaco di Firenze - dobbiamo rottamare le correnti di questo partito".