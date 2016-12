foto Da video

19:40

- Non ci sono margini di trattativa sulla decadenza da senatore per Silvio Berlusconi: ne è certo il presidente del consiglio Enrico Letta interpellato sulla vicenda a Genova durante la festa del Pd. "La risposta è molto semplice: non credo ci siano molti margini, la separazione tra il piano politico e giudiziario è necessario", ha detto il premier aggiungendo: "Se il governo si mettesse ad occuparsi di altre questioni non farebbe il suo dovere".