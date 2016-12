Bagnasco: "Nessuno tiri a campare sul lavoro"

foto Ansa Correlati Istat: senza lavoro oltre 3 milioni di persone 18:46 - "Nessun partito può tirarsi fuori da scelte non rinviabili come l'emergenza lavoro o la legge elettorale, né permettersi di tirare a campare". Lo ha detto il presidente della Cei, il card. Angelo Bagnasco, a Famiglia Cristiana. "C'è sempre un clima surriscaldato e demagogico che preferisce all'affronto dei problemi la scorciatoia delle dichiarazioni incendiarie - ha aggiunto -. E intanto c'è chi ha bisogno del pane. Non per modo di dire". - "Nessun partito può tirarsi fuori da scelte non rinviabili come l'o la, né permettersi di tirare a campare". Lo ha detto il presidente della Cei, il card., a Famiglia Cristiana. "C'è sempre unche preferisce all'affronto dei problemi la scorciatoia delle dichiarazioni incendiarie - ha aggiunto -. E intanto c'è chi ha bisogno del pane. Non per modo di dire".

Commentando l'attuale situazione politica del nostro Paese, Bagnasco ha affermato: "L'ora è talmente urgente che qualunque intoppo o impuntatura, da qualunque parte provenga, resterà scritto a futura memoria". E poi: "La prima urgenza da affrontare - quella da cui dipendono tutte le altre - è quella del lavoro. Non si crea appartenenza né coesione sociale, senza equità. E oggi il lavoro è un elemento decisivo per garantire la giustizia, specie a chi deve poter progettare il proprio futuro".



Il cardinale ha poi affrontato la questione immigrazione. "Tutelare le famiglie immigrate - ha sottolineato - è la strada per garantire alla nostra società uno sviluppo allargato che non teme insidie dal riconoscimento di altri soggetti che cooperano al bene comune, nel rispetto delle leggi".



Infine, sulla vicenda giudiziaria di Silvio Berlusconi, Bagnasco si è così espresso: "Se una cosa va sempre evitata è quella di personalizzare il conflitto. La salvezza non va attesa da singole personalità, a qualsiasi schieramento appartengano".